Украина может сократить добычу газа на 30%, - представитель "Нафтогаза"

Добыча газа в Украине по итогу 2025 года может сократиться на 30% по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталью Бойко.

"Сколько мы потеряем от ударов... Если брать наши амбициозные точки по росту, то очевидно, что более 30%", - сказала она на форуме "Энергия бизнеса", который прошел в Киеве.

При этом Бойко отметила, что от ударов по объектам энергетики в феврале текущего года было потеряно 50% генерации, но на начало сентября утраченную добычу восстановили.

От обстрелов в октябре было потеряно до 60% добычи и сейчас она восстанавливается.

Вместе с этим, амбициозной задачей как для государственных, так и для частных компаний по добыче газа остается выйти на показатели добычи, которые были до февральских обстрелов.