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Україна може розраховувати на фінпідтримку G7 під час війни, - Мінфін Німеччини

Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лідери країн "Великої сімки" зобов'язуються продовжувати надавати фінансову підтримку Україні під час війни.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми зобов'язуємось підтримувати Україну фінансово до кінця війни. Відновлення України також вимагатиме спільних зусиль міжнародних фінансових інститутів, країн G7, США та інших міжнародних партнерів", - заявив міністр фінансів Німеччини на прес-конференції у Вашингтоні.

Нагадаємо, що 11 жовтня Зеленський назвав лідерам країн «Великої сімки» нагальні потреби України. Зокрема, Україна потребує фінансування повітряного щита, який планується створити.

Також ми писали, що 11 жовтня пройшла термінова нарада глав країн "Великої сімки" (G7). У ній взяв участь президент України Володимир Зеленський.

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