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Украина может рассчитывать на финподдержку G7 во время войны, - Минфин Германии

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лидеры стран "Большой семерки" обязуются продолжать оказывать финансовую поддержку Украине во время войны.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы обязуемся поддерживать Украину финансово до конца войны. Восстановление Украины также потребует совместных усилий международных финансовых институтов, стран G7, США и других международных партнеров", - заявил министр финансов Германии на пресс-конференции в Вашингтоне.

Напомним, что 11 октября Зеленский назвал лидерам стран «Большой семерки» неотложные потребности Украины. В частности, Украина нуждается в финансировании воздушного щита, который планируется создать.

Также мы писали, что 11 октября прошло срочное совещание глав стран "Большой семерки" (G7). В ней принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

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G7Вторжение России в Украину