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Стартувала термінова нарада G7 через Україну. До неї приєднався Зеленський

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Вівторок 11 жовтня 2022 16:17
Стартувала термінова нарада G7 через Україну. До неї приєднався Зеленський Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 11 жовтня, розпочалася термінова нарада глав країн "Великої сімки" (G7). У ній бере участь президент Украины Владимир Зеленский.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що Білий дім підтвердив, що Зеленський приєднався до президента США Джо Байдена та інших лідерів G7 на їх сьогоднішній віртуальній зустрічі.

Так, нарада почалася о 16:09 (за київським часом).

РБК-Україна повідомляло, що лідери держав G7 мали намір провести термінову нараду з Зеленським через масовані ракетні удари росіян по території України 10 жовтня.

Нагадаємо, 10 жовтня росіяни здійснили обстріл територій України. Внаслідок атак загинули щонайменше 14 людей, ще близько 97 - отримали поранення.

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Володимир Зеленський G7
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