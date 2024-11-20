Україна може програти, якщо США скоротять допомогу, - Зеленський

Під час бесіди журналіст звернувся до президента з уточнюючим питанням щодо його нещодавніх заяв про можливість переговорів. Мова йде про інтерв'ю Зеленського Українському радіо, де він сказав такі слова.

"Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в переговорах із США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", - заявив президент.

Згадуючи цей контекст, журналіст Fox News уточнив у Зеленського, що буде в тому випадку, якщо уряд США скоротить військову допомогу Україні. На що глава української держави сказав, що в такому разі, Україна, швидше за все, програє.

"Якщо скоротять, я думаю, що ми програємо. Звичайно, у будь-якому випадку ми залишимося, будемо воювати. У нас є власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми вирішимо, що нам робити", - сказав президент.