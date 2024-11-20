Украина может проиграть, если США сократят помощь, - Зеленский

В ходе беседы журналист обратился к президенту с уточняющим вопросом относительно его недавних заявлений о возможности переговоров. Речь идет об интервью Зеленского Украинскому радио, где он сказал следующие слова.

"Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", - заявил президент.

Вспоминая этот контекст, журналист Fox News уточнил у Зеленского, что будет в том случае, если правительство США сократит военную помощь Украине. На что глава украинского государства сказал, что в в таком случае, Украина, скорее всего, проиграет.

"Если сократят, я думаю, что мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся, будем воевать. У нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Но если таков будет американский выбор, мы решим, что нам делать", - сказал президент.