Україна може програти, якщо США скоротять допомогу, - Зеленський
Якщо США ухвалять рішення скоротити військову допомогу Україні, то наша країна програє. Власного виробництва недостатньо, щоб протистояти.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу Fox News.
Під час бесіди журналіст звернувся до президента з уточнюючим питанням щодо його нещодавніх заяв про можливість переговорів. Мова йде про інтерв'ю Зеленського Українському радіо, де він сказав такі слова.
"Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в переговорах із США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", - заявив президент.
Згадуючи цей контекст, журналіст Fox News уточнив у Зеленського, що буде в тому випадку, якщо уряд США скоротить військову допомогу Україні. На що глава української держави сказав, що в такому разі, Україна, швидше за все, програє.
"Якщо скоротять, я думаю, що ми програємо. Звичайно, у будь-якому випадку ми залишимося, будемо воювати. У нас є власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми вирішимо, що нам робити", - сказав президент.
Дозвіл бити західною зброєю по РФ
Нагадаємо, днями стало відомо, що президент США Джо Байден дав дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американськими ракетами великої дальності ATACMS. Слідом за його рішенням, послідували дії Британії та Франції, які теж дозволили застосовувати передані ракети Storm Shadow і SCALP по РФ. Однак, всі ці засоби можна застосовувати тільки по Курській області.
Учора президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала дозвіл застосовувати далекобійну зброю. Тепер, за його словами, буде йти робота над тим, щоб зменшити військовий потенціал Росії.
Він також сказав, що в України є значні далекобійні можливості. Однак деталі з цього приводу не будуть розкриватися.
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