Украина может проиграть, если США сократят помощь, - Зеленский
Если США примут решение сократить военную помощь Украине, то наша страна проиграет. Собственного производства недостаточно, чтобы противостоять.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу Fox News.
В ходе беседы журналист обратился к президенту с уточняющим вопросом относительно его недавних заявлений о возможности переговоров. Речь идет об интервью Зеленского Украинскому радио, где он сказал следующие слова.
"Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", - заявил президент.
Вспоминая этот контекст, журналист Fox News уточнил у Зеленского, что будет в том случае, если правительство США сократит военную помощь Украине. На что глава украинского государства сказал, что в в таком случае, Украина, скорее всего, проиграет.
"Если сократят, я думаю, что мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся, будем воевать. У нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Но если таков будет американский выбор, мы решим, что нам делать", - сказал президент.
Разрешение бить западным оружием по РФ
Напомним, на днях стало известно, что президент США Джо Байден дал разрешение Украине наносить удары по территории России американскими ракетами большой дальности ATACMS. Вслед за его решением, последовали действия Британии и Франции, которые тоже разрешили применять переданные ракеты Storm Shadow и SCALP по РФ. Однако, все эти средства можно применять только по Курской области.
Вчера президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение применять дальнобойное оружие. Теперь, по его словам, будет идти работа над тем, чтобы уменьшить военный потенциал России.
Он также сказал, что у Украины есть значительные дальнобойные возможности. Однако детали по этому поводу не будут раскрываться.
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