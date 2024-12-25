В Україні можуть посилити контроль за використанням української мови у соцмережах, - Кремінь

Україна готується впровадити нові регуляції щодо використання української мови в інтернеті, зокрема на відеоплатформах, таких як YouTube та TikTok.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Новини Live".

Незабаром в Україні можуть відбутися важливі зміни в законодавстві, що стосуються використання української мови в інтернет-просторі. Зокрема, нові регуляції торкнуться відеоплатформ, таких як YouTube та TikTok. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що ці зміни є важливим кроком на шляху до євроінтеграції.

“Ми повинні боротися за свідомість та українських дітей, які, на превеликий жаль, використовують російськомовні програми - чи то мультфільми, чи серіали, мобільні додатки, скажімо, в таких соцмережах як TikTok. Ми повинні працювати над тим, щоб цього було менше”, - заявив Кремінь.

Зміни в законодавстві щодо регулювання української мови в інтернеті

Однією з головних цілей нових змін є зменшення впливу російськомовного контенту на українську аудиторію, зокрема серед молоді. Відповідні законодавчі ініціативи, на його думку, мають створити умови для більшого використання української мови в цифрових медіа.

Омбудсман також зазначив, що це питання є одним із ключових компонентів інтеграції України в європейську спільноту, де захист національної мовної ідентичності, зокрема в інтернет-просторі, є важливим аспектом державної політики.

“Я є членом європейської федерації національних мовних інституцій, яка об'єднує подібні установи на території ЄС. Всі вони рішуче виступають за оборону і захист свого національного мовного середовища, в першу чергу в інтернеті. Бо це доступ до інформації та послуг”, - підкреслив Кремінь.