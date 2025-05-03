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Навіть у бомбосховищі. У школах почалися перевірки на українську мову: що відомо

Субота 03 травня 2025 19:20
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Навіть у бомбосховищі. У школах почалися перевірки на українську мову: що відомо Фото: у школах України розпочався мовний моніторинг (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

В українських школах почалися перевірки на використання державної мови. Причому йдеться не лише про уроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс мовного омбудсмена.

Які цілі моніторингу

Третій етап моніторингу в школах розпочався 28 квітня. Цілі дослідження:

  • виявити тенденції у використанні української мови у сфері освіти
  • виявити фактори, які впливають на мову учнів у школі та за її межами
  • оцінити мотивацію до вивчення української мови
  • вивчити наявність і якість методичок для вивчення української мови

Де має звучати українська мова в школах

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадує, що освітній процес стосується всіх видів діяльності на території школи.

"Українська має лунати не тільки на уроках, на перервах, на батьківських зборах, у бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі. Вона має бути скрізь", - зазначив він і додав, що створення додаткових можливостей для учнів - це найкраща інвестиція в майбутнє.

Зазначимо, згідно зі ст. 21 закону про державну мову, українська є обов'язковою мовою в закладах освіти. Подібні моніторинги вже проводилися протягом 2022-2025 років і включали опитування учнів, їхніх батьків та вчителів не лише в школах, а й у повсякденному житті.

Нагадаємо, згідно з опитуванням КМІС, до 38% українців усе ще вважають, що російську мову можуть вивчати в школах як одну з іноземних. З них тільки 9% впевнені, що російську треба вчити на рівні з українською або, принаймні, на більш високому рівні, ніж інші іноземні мови.

Також повідомлялося, що Міністерство освіти і науки готується оновити концепцію вивчення іноземних мов. Впровадження почнеться восени - для п'ятикласників у мистецькій, природничій та технологічній сферах.

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Тарас Кремінь Школа Освіта в Україні
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