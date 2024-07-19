Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни, - Зеленський
Здійснюючи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні – не завжди території відвойовуються силою.
Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
Він сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.
"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.
"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", - сказав президент.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що жорсткі та безкомпромісні умови Кремля для ведення мирних переговорів рівнозначні капітуляції України та свідчать про незацікавленість диктатора Володимира Путіна у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських.
На днях російські державні ЗМІ опублікували коментарі заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва у певній інтерпретації. Вона підтримує зусилля Кремля з підготовки росіян до тривалої війни в Україні, мету якої у вигляді руйнування української державності нібито буде досягнуто протягом 10 років.
Раніше Путін назвав умовою припинення вогню проти України відмову Києва від чотирьох українських областей і членства в НАТО.
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