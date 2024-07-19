Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни, - Зеленський

Здійснюючи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні – не завжди території відвойовуються силою.

Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна .

Він сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", - сказав президент.