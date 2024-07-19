Украина может согласиться на дипломатическое урегулирование войны, - Зеленский
Оказывая давление на Россию, можно согласиться на дипломатическое урегулирование войны в Украине – не всегда территории отвоевываются силой.
Об этом в интервью BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина .
Он сказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.
"Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", – сказал он, добавив, что более слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.
"Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - сказал президент.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) отметили, что жесткие и бескомпромиссные условия Кремля для ведения мирных переговоров равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о незаинтересованности диктатора Владимира Путина в честных переговорах на любых условиях, кроме российских.
На днях российские государственные СМИ опубликовали комментарии заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в определенной интерпретации. Она поддерживает усилия Кремля по подготовке россиян к длительной войне в Украине, цель которой в виде разрушения украинской государственности якобы будет достигнута в течение 10 лет.
Ранее Путин назвал условием прекращения огня против Украины отказ Киева от четырех украинских областей и членства в НАТО.
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