Росія не зацікавлена у переговорах з Україною на засадах міжнародного права, - ISW

Жорсткі та безкомпромісні умови Кремля для ведення мирних переговорів рівнозначні капітуляції України та свідчать про незацікавленість диктатора Володимира Путіна у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавнє соцопитування показує, що українці масово відкидають вимоги Росії про повну капітуляцію України, що робить умови Кремля для завершення війни абсолютно необґрунтованими та непопулярними.

Аналітики відомства послалися на оприлюднені 15 липня результати соціологічного опитування видання "Дзеркало тижня" на замовлення Центру Разумкова.

За ними 83% респондентів відкидають заяву диктатора Володимира Путіна про те, що Україна повинна віддати під контроль Росії Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. А 58% респондентів опитування заявили, що Україна не повинна закріплювати у Конституції нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус, на чому наполягає Москва.

В Інституті нагадали про нещодавні заяви Путіна як передумови для початку "мирних" переговорів - визнати територіальні претензії Росії на чотири зазначені східні та південні області України, провести "демілітаризацію" та пообіцяти не вступати до НАТО.

В ISW констатують, що такі жорсткі умови Кремля рівнозначні капітуляції України і свідчать про незацікавленість диктатора у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських.

Про це ж, на думку аналітиків, свідчить і заява речника Кремля Дмитра Пєскова, який звинуватив НАТО у неповазі до "головної стурбованості Росії" та зазначив, що поведінка альянсу свідчить про відсутність підстав для мирних переговорів. Такою була реакція на заяву Альянсу щодо перспектив членства України.

В Інституті вивчення війни переконані, що висунення Путіним ідеї повної капітуляції України, як розумної передумови для мирних переговорів, також є частиною спроби підірвати зусилля країни, що спрямовані на отримання міжнародної підтримки власних легітимних переговорних позицій. Ці позиції ґрунтуються на міжнародному праві та підкріплені ним, шляхом зміни міжнародного сприйняття логічних умов переговорів на користь Росії.

"Постійні спроби Росії стверджувати, що Україна відмовляється від "розумних" вимог, мають на меті виставити Україну нерозумною стороною, незважаючи на те, що законні кордони України визнані міжнародним правом з 1991 року", - зазначають в ISW.

Росія проігнорує другий Саміт миру

Аналітики Інституту вивчення війни констатують, що Київ продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на власних умовах, а українські вимоги щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву - на противагу небажанню Росії брати участь у переговорах, що закінчуються нічим іншим, окрім як повною капітуляцією України.

В ISW нагадали заяву президента України Володимира Зеленського, що плани щодо другого мирного саміту мають бути готові до листопада 2024 року, і повторив, що на ньому має бути присутній представник Росії.

Зеленський заявив, що в рамках підготовки Україна проведе зустріч у Катарі з питань енергетичної безпеки наприкінці липня або на початку серпня 2024 року, зустріч з питань свободи судноплавства в Туреччині в серпні 2024 року, а також зустріч з питань обміну військовополоненими та репатріації депортованих українських дітей у Канаді у вересні 2024 року. Це три питання, на яких було зосереджено увагу в комюніке першого ініційованого Україною Глобального саміту миру в Швейцарії в червні 2024 року.

Водночас, в Інституті зазначили, що нещодавні заяви Кремля продовжують демонструвати, що російська влада залишається непохитною у переговорах з Україною, а офіційні особи Росії прямо заявили, що не братимуть участі у другому мирному саміті, адже його умови є неприйнятними з огляду на російські вимоги.

Українські офіційні особи підкреслили, що метою першого мирного саміту було сприяння досягненню миру, заснованого на міжнародному праві, зокрема на законах, стороною яких є Російська Федерація.

В Інституті вивчення війни зазначили, що вимоги України стосовно повного виведення військ РФ зі своєї території, передбачені міжнародним правом, а отже вони обґрунтовані. Однак вимоги Росії щодо повної капітуляції України та продовження російської окупації української території, є і будуть порушенням міжнародного права.

"ISW також продовжує вважати, що вимоги Путіна капітуляції України дозволять російським військам та окупаційним адміністраціям продовжувати свої широкомасштабні та цілеспрямовані кампанії етнічних чисток в окупованій Україні, а повне відновлення територіальної цілісності країни необхідне для звільнення українського народу від російської окупації. Прийняття будь-чого, окрім звільнення Україною свого народу, є непрямим схваленням незаконної окупації Росією понад п'яти мільйонів українців", - йдеться у звіті ISW.