Україна може почати експорт зброї: Рада розробить відповідну концепцію

Під час засідання комітету стало відомо, що робоча група з народних депутатів та представників оборонно-промислового комплексу збирається розробити концепцію контрольованого експорту військової продукції під час війни.

"Зараз із питанням масштабування виробництва може конкурувати хіба що питання його фінансування", - сказав голова комітету Дмитро Наталуха.

За його словами, захід було організовано задля того, аби вивчити наскільки контрольоване відкриття експорту надлишкового озброєння, насамперед дронів, може принести Україні додаткові фінанси.

На засіданні також обговорили проблему експорту озброєння українськими компаніями. Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) зазначила, що експорт військової продукції може принести державі до 2 млрд доларів додаткових податкових надходжень за півтора року.

Відомо, що виробничі потужності українського ОПК складають до 20 млрд доларів на рік, тоді як державний бюджет здатен закупити зброю та боєприпаси лише на 6 млрд доларів.

"Наразі через дефіцит фінансування підприємства ОПК можуть збанкрутувати, оскільки всі оборотні кошти підприємств інвестовані в розробку нових технологій та розширення виробництва", – зазначили під час засідання.