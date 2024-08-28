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Захищає Харківську область. ЗСУ вперше показали вітчизняний танк "Оплот"

Середа 28 серпня 2024 12:42
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Захищає Харківську область. ЗСУ вперше показали вітчизняний танк "Оплот" Фото: ОБТ "Оплот" (facebook.com/Tretia.okrema.tankova.brygada)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони продемонстрували основний бойовий танк (ОБТ) "Оплот", який ймовірно належить одному з підрозділів 3-ї танкової бригади й використовується для захисту Харківської області від ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Попри те, що жодні деталі щодо ОБТ не наводяться, зрештою, це перша від початку повномасштабної війни згадка про "Оплот" в бойових порядках Сил оборони. Зокрема в публічних джерелах він згадувався також доволі рідко.

Захищає Харківську область. ЗСУ вперше показали вітчизняний танк &quot;Оплот&quot;

Фото: ОБТ "Оплот" (facebook.com/Tretia.okrema.tankova.brygada)

У травні 2023 року колишній голова Міністерства оборони Олексій Резніков заявив про намір замовити "Оплот" для Збройних сил України (ЗСУ), а також запустити серійне виробництво машини.

Танк "Оплот"

Танк "Оплот" - це український основний бойовий танк, розроблений і вироблений на державному підприємстві "Завод імені В.О. Малишева" в Харкові. Він є модернізацією танка Т-84 і призначений для заміни старіших моделей танків в українській армії.

"Оплот" оснащений потужною 125-мм гладкоствольною гарматою, яка забезпечує високу точність стрільби та здатна вражати цілі на великих відстанях, а також має вдосконалене бронювання, що забезпечує високий рівень захисту екіпажу та важливих систем від сучасних засобів ураження.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на День незалежності президент Володимир Зеленський заявив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". Зокрема він анонсував інші "потужні" рішення щодо зброї.

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