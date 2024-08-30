Украина может начать экспорт оружия: Рада разработает соответствующую концепцию

Во время заседания комитета стало известно, что рабочая группа из народных депутатов и представителей оборонно-промышленного комплекса собирается разработать концепцию контролируемого экспорта военной продукции во время войны.

"Сейчас с вопросом масштабирования производства может конкурировать разве что вопрос его финансирования", - сказал глава комитета Дмитрий Наталуха.

По его словам, мероприятие было организовано для того, чтобы изучить насколько контролируемое открытие экспорта избыточного вооружения, прежде всего дронов, может принести Украине дополнительные финансы.

На заседании также обсудили проблему экспорта вооружения украинскими компаниями. Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) отметила, что экспорт военной продукции может принести государству до 2 млрд долларов дополнительных налоговых поступлений за полтора года.

Известно, что производственные мощности украинского ОПК составляют до 20 млрд долларов в год, тогда как государственный бюджет способен закупить оружие и боеприпасы только на 6 млрд долларов.

"Сейчас из-за дефицита финансирования предприятия ОПК могут обанкротиться, поскольку все оборотные средства предприятий инвестированы в разработку новых технологий и расширение производства", - отметили во время заседания.