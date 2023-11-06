UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна може отримати "зелене світло" на переговори про членство в ЄС цього тижня, - Reuters

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн і президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі опублікує цієї середи, 8 листопада, звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС, з позитивними рекомендаціями. Але за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що для цього Україна має, зокрема, посилити боротьбу з хабарництвом та схвалити реформу щодо захисту прав меншин.

Звіт та рекомендації голови Єврокомісії послужать основою для ухвалення у грудні на саміті національних лідерів Європейського союзу ключового рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в блоці.

Глава Єврокомісії похвалила Україну за прогрес

Під час свого візиту до Києва 4 листопада Фон дер Ляйєн похвалила Україну за прогрес, і додала на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, що країна веде екзистенційну війну і водночас проводить глибоке реформування.

У цьому контексті вона відзначила реформи української судової системи, протидію олігархам та боротьбі з відмиванням грошей.

Фон дер Ляйєн також висловила впевненість, що Україна незабаром завершить кроки, що залишилися - пов'язані з боротьбою з корупцією і захистом прав меншин - і просунеться на шляху до ЄС.

Зеленський своєю чергою заявив, що Україна виконає умови, а позитивне рішення ЄС надасть країні нову мотивацію. Глава держави також зазначив, що вступ України до ЄС посилить обидві сторони.

Нагадаємо також, що 4 листопада президент Зеленський анонсував нові реформи щодо вступу України до Європейського Союзу.

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, минулого року Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Київ має виконати низку умов для того, щоб стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання всіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Раніше виданням Politico писало, що вже 8 листопада Єврокомісія опублікує звіт із рекомендацією щодо початку діалогу про вступ України та Молдови до ЄС.

Більше про прогнози того, коли можуть розпочатися переговори про вступ України до ЄС і що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяВступ в ЄСУрсула фон дер Ляйєн