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Украина может получить "зеленый свет" на переговоры о членстве в ЕС на этой неделе, - Reuters

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе опубликует в эту среду, 8 ноября, отчет с оценкой прогресса Украины на пути к членству в ЕС, с положительными рекомендациями. Но при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что для этого Украина должна будет, в частности, усилить борьбу со взяточничеством и одобрить реформу о защите прав меньшинств.

Отчет и рекомендации главы Еврокомиссии послужат основой для принятия в декабре на саммите национальных лидеров Европейского союза ключевого решения относительно начала официальных переговоров о членстве Украины в блоке.

Глава Еврокомиссии похвалила Украину за прогресс

Во время своего визита в Киев в 4 ноября Фон дер Ляйен похвалила Украину за прогресс, и добавила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что страна ведет экзистенциальную войну и в то же время проводит глубокое реформирование.

В этом контексте она подчеркнула реформы украинской судебной системы, противодействие олигархам и борьбу с отмыванием денег.

Фон дер Ляйен также выразила уверенность, что Украина вскоре завершит оставшиеся шаги - связанные с борьбой с коррупцией и защитой прав меньшинств - и продвинется по пути в ЕС.

В свою очередь Зеленский заявил, что Украина выполнит условия, а положительное решение ЕС придаст стране новую мотивацию. Глава государства также отметил, что вступление Украины в ЕС усилит обе стороны.

Напомним также, что 4 ноября президент Зеленский анонсировал новые реформы по вступлению Украины в Европейский союз.

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Ранее изданием Politico писало, что уже 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет с рекомендацией о начале диалога о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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