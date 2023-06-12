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Україна може отримати ще пʼять систем Patriot до кінця 2024 року

Фото: Україна може отримати ще пʼять систем Patriot до кінця 2024 року (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще пʼять батарей системи ППО Patriot для України до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Грега Хейса в коментарі The Wall Street Journal.

Він зазначив, що компанія хоче збільшити виробництво до 12 систем Patriot на рік.

За його словами, компанія була вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.

Зазначається, що Україна доопрацювала програмне забезпечення ППО Patriot, щоб комплекс міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше.

Patriot в Україні

Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Система ППО вже показала успішний результат в Україні. Так, 4 травня над Києвом Patriot вперше збив російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".

Додамо, що наразі Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію для передачі батареї ЗРК Patriot.

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