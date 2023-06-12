Україна може отримати ще пʼять систем Patriot до кінця 2024 року

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще пʼять батарей системи ППО Patriot для України до кінця 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Грега Хейса в коментарі The Wall Street Journal.
Він зазначив, що компанія хоче збільшити виробництво до 12 систем Patriot на рік.
За його словами, компанія була вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.
Зазначається, що Україна доопрацювала програмне забезпечення ППО Patriot, щоб комплекс міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше.
Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.
Система ППО вже показала успішний результат в Україні. Так, 4 травня над Києвом Patriot вперше збив російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".
Додамо, що наразі Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію для передачі батареї ЗРК Patriot.
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