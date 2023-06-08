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Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію для передачі батареї Patriot, - El Pais

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Мадрид, Четвер 08 червня 2023 11:07
Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію для передачі батареї Patriot, - El Pais Фото: Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію для передачі батареї Patriot (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію для передачі батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot. Наразі система дислокується у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El Pais.

За даними ЗМІ, прохання передати Patriot президент України Володимир Зеленський висловив прем'єру Іспанії Педро Санчесу під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові минулого тижня.

Також це питання є темою консультацій з прем'єром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зараз батарея Patriot Іспанії розташована у Туреччині.

Видання зазначає, що Ердоган виступає проти виведення системи ППО з його країни до закінчення терміну контракту, який спливає наприкінці 2023 року.

Варто зазначити, що Іспанія має дві батареї Patriot на озброєнні. Одна з них розташована у Валенсії і є важливою частиною оборони країни. Інша розміщена на турецькій базі Інджирлік з 2015 року.

Patriot в Україні

За попередніми даними, Україна отримала від партнерів три батареї ЗРК Patriot. Їх передали США, Нідерланди та Німеччина. Президент Володимир Зеленський заявив, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Ця новітня система ППО вже показала успішний результат в Україні. Так, 4 травня над Києвом Patriot збив російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал". Пізніше, 16 травня, ЗРК збив над Києвом шість ворожих ракет цього типу.

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