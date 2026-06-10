Україна може отримати понад 6 млрд євро від ЄС, але Польща проти, - ЗМІ

Конфлікт навколо коштів Фонду миру ЄС

Йдеться про 6,6 млрд євро, які після розблокування Будапештом залишаються на рахунках у Брюсселі. Німеччина виступає за те, щоб ці кошти були спрямовані на підтримку України, а не поверталися в національні бюджети країн ЄС.

За даними джерел, загальний обсяг витрат країн ЄС у рамках фонду склав близько 43 млрд євро, що теоретично формує значні зобов'язання щодо компенсацій. Однак доступних коштів для повного повернення недостатньо.

Позиція Польщі: "боротьба за кожен євро"

Варшава наполягає на повному відшкодуванні приблизно 2 млрд злотих (близько 450 млн євро) за передане Україні озброєння.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик підкреслив, що Польща не згодна зі спробами змінити чинні правила розподілу коштів.

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За його словами, зниження компенсацій безпосередньо впливає на обсяг військової підтримки, яку країни можуть надавати Україні.

Польська сторона вважає неприпустимим перегляд умов уже після фактичних поставок допомоги.

Підхід Німеччини та інших країн ЄС

У Берліні вважають, що кошти Фонду миру мають бути спрямовані Україні як елемент європейської солідарності.

Представники німецького Міноборони наголошують, що Німеччина вже виділяє значні кошти на підтримку Києва, тому перерозподіл кількох сотень мільйонів євро не є критичним питанням.

Частина країн ЄС, включно зі скандинавськими державами, підтримує схожу позицію.

Франція, своєю чергою, виступає за часткову реалізацію плану Євросоюзу, але наполягає, щоб закупівлі здійснювали переважно у європейських виробників.

Розбіжності всередині ЄС

Усередині Євросоюзу зберігаються розбіжності щодо принципів розподілу компенсацій.

Частина країн, включно з Польщею та Словаччиною, вимагає повного відшкодування витрат, тоді як інші наполягають на пропорційному механізмі виплат.

Очікується, що подальше обговорення питання відбудеться на технічному рівні, після чого його винесуть на розгляд послів ЄС.