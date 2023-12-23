Україна може отримати першу партію F-16 до кінця цього року, - ISW

Перша партія винищувачів F-16 може надійти в Україну від західних партнерів приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року.
Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
В публікації вказується, що у п'ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд країни підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну.
Аналітики звертають увагу, що хоча глава нідерландського уряду і не розкривав терміни, коли літаки можуть бути передані Україні, в естонському стратегічному документі йшлося про період саме до кінця поточного року.
"Хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16, нещодавно в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні "до кінця року (2023)", - йдеться у звіті.
Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.
Восени Politico писало про те, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і вже 25 жовтня розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.
22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Своєю чергою під час переговорів президент України Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за його рішення щодо цих літаків.
Додамо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що передані Україні літаки F-16 необхідно буде дещо модернізувати, щоб вони відповідали можливостям російської авіації.
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