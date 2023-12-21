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F-16, які передадуть Україні, треба буде модернізовувати, - Ігнат

Четвер 21 грудня 2023 15:36
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F-16, які передадуть Україні, треба буде модернізовувати, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Західні партнери передадуть Україні літаки F-16. Однак вони потребують певної модернізації, щоб відповідати можливостям російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Треба ці літаки буде модернізовувати, тому що ми протистоїмо серйозній "машині". Російська авіація це близько 1,5 тисячі бойових літаків, які є в складі РФ... Таким чином вони мають технологічні літаки Су-35 Су-34. Потрібно, щоб F-16 не уступав по параметрах", - сказав Ігнат.

Він зауважив, що Росія звичайно використовує проти України не всю свою армаду, однак літаки окупантів технологічно більш розвинені.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку саме очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає не менше 61 літака з Данії та Нідерландів.

За даними Politico, українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і 25 жовтня вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

Додамо, що 7 листопада Нідерланди відправили перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр.

У Повітряних силах ЗСУ сподіваються, що перші F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року.

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F-16 Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
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