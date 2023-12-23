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Украина может получить первую партию F-16 до конца этого года, - ISW

Фото: первые самолеты F-16, возможно, будут доставлены в Украину до конца 2023 года (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Первая партия истребителей F-16 может поступить в Украину от западных партнеров примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года.

Так считают аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В публикации указывается, что в пятницу, 22 декабря, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что правительство страны подготовит первые 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.

Аналитики обращают внимание, что хотя глава нидерландского правительства и не раскрывал сроки, когда самолеты могут быть переданы Украине, в эстонском стратегическом документе речь шла о периоде до конца текущего года.

"Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии было отмечено, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года (2023)", - говорится в отчете.

Ключевые выводы

  • Украинские официальные лица продолжают предупреждать, что Россия сохраняет свои максималистские цели и дополнительные цели относительно территориального захвата Украины, несмотря на недавние комментарии западных официальных лиц, утверждающих, что РФ уже побеждена.
  • Сообщается, что Воздушно-космические силы России потеряли три штурмовика Су-34 на юге Украины в период с 21 по 22 декабря.
  • Wall Street Journal назвал близкого соратника российского диктатора Владимира Путина и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева ответственным за убийство основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина.
  • Кремль продолжает позиционировать себя как "нейтральный арбитр" в войне Израиля и ХАМАС, несмотря на свою активизацию антиизраильской риторики.
  • Президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ о предоставлении Министерству финансов США полномочий налагать санкции на банки и другие финансовые учреждения, способствующие уклонению России от санкций.
  • Российские официальные лица продолжают преуменьшать ухудшение российско-армянских отношений, возможно, как часть согласованной кампании по улучшению двусторонних отношений на фоне беспокойства по поводу ослабления влияния РФ на Южном Кавказе.
  • Российские войска подтвердили наступление на северо-восток и юго-запад от Бахмута и юго-западнее Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия по всей линии столкновения.
  • Представитель украинской разведки сообщил, что российские войска усиливают усилия по формированию сил, чтобы не отставать от темпов российских потерь в Украине, чтобы они могли поддерживать продолжающиеся наступательные операции на фронте.
  • Назначенная Кремлем уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова во время рабочего визита в оккупированную область 22 декабря наметила новые меры "социальной поддержки", направленные на дальнейшую "интеграцию" оккупированной части Запорожской области в РФ.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Осенью Politico писало о том, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и уже 25 октября начали полеты на F-16 . До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. В свою очередь во время переговоров президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за его решение относительно этих самолетов.

Добавим, ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что переданные Украине самолеты F-16 необходимо будет несколько модернизировать, чтобы они соответствовали возможностям российской авиации.

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F-16