Украина может получить первую партию F-16 до конца этого года, - ISW

Первая партия истребителей F-16 может поступить в Украину от западных партнеров примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года.
Так считают аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В публикации указывается, что в пятницу, 22 декабря, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что правительство страны подготовит первые 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.
Аналитики обращают внимание, что хотя глава нидерландского правительства и не раскрывал сроки, когда самолеты могут быть переданы Украине, в эстонском стратегическом документе речь шла о периоде до конца текущего года.
"Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии было отмечено, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года (2023)", - говорится в отчете.
Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.
Осенью Politico писало о том, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и уже 25 октября начали полеты на F-16 . До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.
22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. В свою очередь во время переговоров президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за его решение относительно этих самолетов.
Добавим, ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что переданные Украине самолеты F-16 необходимо будет несколько модернизировать, чтобы они соответствовали возможностям российской авиации.
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