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Україна може отримати перші F-16 від Нідерландів вже цього літа, - Оллонгрен

Фото: Україна може отримати перші F-16 від Нідерландів вже цього літа (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як перші літаки передасть Данія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен в інтерв'ю "Європейській правді".

"Я очікую, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік". Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили", - заявила міністр. 

Вона додала, що спершу Україна отримає винищувачів від Данії, а вже потім від Нідерландів. Вона назвала це "спільним планом". 

У тому ж числі вона припустила, що F-16 не будуть здатні змінити хід війни, але зроблять Повітряні сили України набагато сильнішими. 

"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично", - заявила Оллонгрен. 

F-16 для України

Торік низка країн-членів Північноатлантичного альянсу прийняли рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16, а також підготовки наших пілотів для цих літаків. Як розповідало Politio, Київ тисне на Захід з метою активізації зусиль щодо тренувань пілотів, оскільки його не влаштовують темпи та обсяг.

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Війна в УкраїніF-16