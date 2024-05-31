Винищувачі F-16 скоро доправлять в Україну, - прем'єр Данії

Данські винищувачі F-16 незабаром доправлять в Україну. Про їх передачу країни домовились ще минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен наголосила, що сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять поруч з Україною. "Другий меседж дуже чіткий - ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов’язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато (військової допомоги, - ред.) і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", - сказала прем’єр-міністр.