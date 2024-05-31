Винищувачі F-16 скоро доправлять в Україну, - прем'єр Данії
Данські винищувачі F-16 незабаром доправлять в Україну. Про їх передачу країни домовились ще минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Фредеріксен наголосила, що сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять поруч з Україною.
"Другий меседж дуже чіткий - ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов’язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато (військової допомоги, - ред.) і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", - сказала прем’єр-міністр.
Винищувачі F-16 для України
Нагадаємо, що у 2023 році союзники України створили авіаційну коаліцію в рамках якої Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів.
Днями ми повідомляли, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Сполучених Штатах Америки.
До того ж нещодавно Бельгія заявила, що візьме на себе зобов'язання надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.
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