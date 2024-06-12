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Украина может получить первые F-16 от Нидерландов уже этим летом, - Оллонгрен

Фото: Украина может получить первые F-16 от Нидерландов уже этим летом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Нидерланды могут передать Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Это произойдет после того, как первые самолеты передаст Дания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен в интервью "Европейской правде".

"Я ожидаю, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток". Самолетов будет все больше, и это укрепит ваши Воздушные силы", - заявила министр.

Она добавила, что сначала Украина получит истребителей от Дании, а уже потом от Нидерландов. Она назвала это "общим планом".

В том же числе она предположила, что F-16 не будут способны изменить ход войны, но сделают воздушные силы Украины гораздо сильнее.

"Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит Воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему превосходству в воздухе. Но это не может произойти сразу, как только вы получите первые F-16. Поэтому, если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично", - заявила Оллонгрен. 

F-16 для Украины

В прошлом году ряд стран-членов Североатлантического альянса приняли решение о передаче Украине истребителей F-16, а также подготовке наших пилотов для этих самолетов. Как рассказывало Politio, Киев давит на Запад с целью активизации усилий по тренировкам пилотов, поскольку его не устраивают темпы и объем.

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Война в УкраинеF-16