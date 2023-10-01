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Україна може отримати оновлені "Байрактари": питання вже розглядають

Фото: Володимир Зеленський та Халук Байрактар (twitter.com/haluk)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові можуть отримати покращену версію безпілотника Bayraktar TB2 турецької компанії Baykar. Питання вже розглядають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора компанії Baykar Makina Халука Байрактара в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Щодо Bayraktar Akincі, це питання в процесі розгляду, наскільки мені відомо. Українські військові добре знаються на тому, що ми виготовляємо і у що інвестуємо. Тому наш план - виробляти всі системи, які ми маємо, тут (в Україні, - ред.)", - сказав він.

Байрактар нагадав, що його компанія постачає українській армії безпілотники Bayraktar TB2, які відомі  серед українців. За його словами, в Україні є компанія з 50 людей, які підтримують ескадрилью.

"У нас є необхідні для цього дозволи. Тому ми можемо повністю виробляти Bayraktar TB2, а не збирати його. Також тут ми можемо повністю виробляти Bayraktar Akincі. На це ми маємо дозволи від нашого уряду, що демонструє, наскільки ми наблизилися до втілення", - додав він.

Що відомо про дрон Akinci

Турецька компанія Baykar вже тестує дрон Bayraktar Akincі. Цей ударний безпілотник має український двигун та розумну систему наведення HGK-82.

Раніше безпілотник Akinci з українським двигуном уразив ціль на відстані 140 кілометрів.

Bayraktar в Україні

Нагадаємо, компанія Baykar є виробниками безпілотників Bayraktar, які Україна активно використовує у війні. Крім того, компанія передавала українським військовим декілька безпілотників безкоштовно.

Також директор Baykar вирішив побудувати завод в Україні. Він вже придбав в Україні земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

 

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БайрактарТурцияВійськова допомога