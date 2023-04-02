Турецький дрон з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 км
Турецький безпілотник Akinci компанії Baykar Makina з українським двигуном пройшов чергове випробування. Дрон вперше уразив ціль на відстані 140 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Baykar Makina в Twitter.
Під час випробувань бойовий безпілотник піднявся у повітря в центрі, що знаходиться в Чорлу провінції Текірдаг. Ціль знаходилася в районі Сінопа, що в Чорноморському регіоні. Відстань становила близько 140 кілометрів.
Дрон успішно вразив її, а після чого приземлився на території центру.
При цьому безпілотник Akinci вперше у Туреччині запустив надзвукову ракету IHA-230.
Варто зазначити, що ракету розробила турецька компанія Roketsan.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган показав, як виглядає новий безпілотник-винищувач Bayraktar, оснащений українським двигуном.
Крім того, ще один турецький дрон KIZILELMA нещодавно пройшов нові випробування.
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