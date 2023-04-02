Турецький дрон з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 км

Турецький безпілотник Akinci компанії Baykar Makina з українським двигуном пройшов чергове випробування. Дрон вперше уразив ціль на відстані 140 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Baykar Makina в Twitter.

Під час випробувань бойовий безпілотник піднявся у повітря в центрі, що знаходиться в Чорлу провінції Текірдаг. Ціль знаходилася в районі Сінопа, що в Чорноморському регіоні. Відстань становила близько 140 кілометрів.

Дрон успішно вразив її, а після чого приземлився на території центру.

При цьому безпілотник Akinci вперше у Туреччині запустив надзвукову ракету IHA-230.

Варто зазначити, що ракету розробила турецька компанія Roketsan.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган показав, як виглядає новий безпілотник-винищувач Bayraktar, оснащений українським двигуном.

Крім того, ще один турецький дрон KIZILELMA нещодавно пройшов нові випробування.