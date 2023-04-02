ua ru
Нд, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Турецький дрон з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 км

Новость на русском →
Анкара, Неділя 02 квітня 2023 13:30
Турецький дрон з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 км Фото: дрон Akinci уразив ціль на відстані 140 кілометрів (twitter.com/zspcl)
Автор: Наталія Юрченко

Турецький безпілотник Akinci компанії Baykar Makina з українським двигуном пройшов чергове випробування. Дрон вперше уразив ціль на відстані 140 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Baykar Makina в Twitter.

Під час випробувань бойовий безпілотник піднявся у повітря в центрі, що знаходиться в Чорлу провінції Текірдаг. Ціль знаходилася в районі Сінопа, що в Чорноморському регіоні. Відстань становила близько 140 кілометрів.

Дрон успішно вразив її, а після чого приземлився на території центру.

При цьому безпілотник Akinci вперше у Туреччині запустив надзвукову ракету IHA-230.

Варто зазначити, що ракету розробила турецька компанія Roketsan.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган показав, як виглядає новий безпілотник-винищувач Bayraktar, оснащений українським двигуном.

Крім того, ще один турецький дрон KIZILELMA нещодавно пройшов нові випробування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Турция
NEWS
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
В Україні підвищують пенсії. Кому зроблять перерахунок у квітні
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй