RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина может получить обновленные "Байрактары": вопросы уже рассматривают

Фото: Владимир Зеленский и Халук Байрактар (twitter.com/haluk)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar TB2 турецкой компании Baykar. Вопрос уже рассматривают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора компании Baykar Makina Халука Байрактара в интервью "Радио Свобода".

"По Bayraktar Akinci, это вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно. Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем. Поэтому наш план - производить все системы, которые мы имеем, здесь (в Украине, - ред.)", - сказал он.

Байрактар напомнил, что его компания поставляет украинской армии беспилотники Bayraktar TB2, известные среди украинцев. По его словам, в Украине есть компания из 50 человек, поддерживающих эскадрилью.

"У нас есть необходимые для этого разрешения. Поэтому мы можем полностью производить Bayraktar TB2, а не собирать его. Также здесь мы можем полностью производить Bayraktar Akinci. На это у нас есть разрешения от нашего правительства, что демонстрирует, насколько мы приблизились к воплощению", - добавил он.

Что известно о дроне Akinci

Турецкая компания Baykar уже тестирует дрон Bayraktar Akinci. У этого ударного беспилотника украинский двигатель и разумная система наведения HGK-82.

Ранее беспилотник Akinci с украинским двигателем поразил цель на расстоянии 140 километров.

Bayraktar в Украине

Напомним, что компания Baykar является производителями беспилотников Bayraktar, которые Украина активно использует в войне. Кроме того, компания передавала украинским военным несколько беспилотников бесплатно.

Также директор Baykar решил построить завод в Украине. Он уже приобрел в Украине земельный участок по строительству завода по производству беспилотников Bayraktar.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БайрактарТурцияВоенная помощь