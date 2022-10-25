Україна може отримати нові системи ППО від США, - Reuters

США розглядають можливість відправки Україні зенітного ракетного комплексу Hawk, щоб допомогти їй захиститися від російських безпілотників і ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"США розглядають можливість відправлення ППО Hawk зі складів в Україну, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників та крилатих ракет", - розповіло одне з джерел агентства.
Яку кількість систем ППО та ракет до них планується поставити, не повідомляється.
ППО Hawk
Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. На озброєння було прийнято 1960 року. Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передасть українським військовим чотири системи ППО Hawk, але на підході ще кілька таких зенітних ракетних комплексів.
Також учора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає ще три системи Iris-T найближчим часом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.