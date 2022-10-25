Україна може отримати нові системи ППО від США, - Reuters

"США розглядають можливість відправлення ППО Hawk зі складів в Україну, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників та крилатих ракет", - розповіло одне з джерел агентства.

Яку кількість систем ППО та ракет до них планується поставити, не повідомляється.

ППО Hawk

Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. На озброєння було прийнято 1960 року. Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.