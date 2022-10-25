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Украина может получить новые системы ПВО от США, - Reuters

Фото: ПВО Hawk на вооружении Израиля (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

США рассматривают возможность отправки Украине зенитного ракетного комплекса Hawk, чтобы помочь ей защититься от российских беспилотников и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"США рассматривают возможность отправки ПВО Hawk со складов в Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет", - рассказал один из источников агентства.

Какое количество систем ПВО и ракет к ним планируется поставить, не сообщается.

ПВО Hawk

Зенитно ракетный комплекс является предшественником системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. На вооружение был принят в 1960 году. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему - по 250 тысяч долларов за одну единицу.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Испания передаст украинским военным четыре системы ПВО Hawk, но на подходе еще несколько таких зенитных ракетных комплексов.

Также вчера канцлер Германии Олаф Шольц, заявил, что Украина получит еще три системы Iris-T в ближайшее время.

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