Україна може отримати F-16 у вирішальний переломний момент війни, - конгресмен

Країни-союзники України можуть передати ЗСУ винищувачі F-16 та далекобійну зброю у вирішальний переломний момент війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету із закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола в інтерв'ю ABC News.
Конгресмен підкреслив, що сподівається на початок тиску на адміністрацію президента США як з боку республіканців, так і демократів для того, щоб розпочати постачання винищувачів і далекобійної зброї в Україну.
За його словами, передача такого озброєння нашій країні "може розпочатися у вирішальний переломний момент війни".
"Коли ми даємо їм те, що вони дійсно можуть використовувати і просять, вони виграють. Коли ми зволікаємо і не поспішаємо, все починає затягуватися, а це саме те, чого хоче Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.)", - додав Маккол.
Нагадаємо, раніше Маккол закликав адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні більш передові системи озброєнь.
Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський передасть США список озброєнь, які потрібні для прискорення кінця війни з Росією.
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