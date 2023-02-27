UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна може отримати F-16 у вирішальний переломний момент війни, - конгресмен

Фото: Україна може отримати F-16 у вирішальний переломний момент війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни-союзники України можуть передати ЗСУ винищувачі F-16 та далекобійну зброю у вирішальний переломний момент війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету із закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола в інтерв'ю ABC News.

Конгресмен підкреслив, що сподівається на початок тиску на адміністрацію президента США як з боку республіканців, так і демократів для того, щоб розпочати постачання винищувачів і далекобійної зброї в Україну.

За його словами, передача такого озброєння нашій країні "може розпочатися у вирішальний переломний момент війни".

"Коли ми даємо їм те, що вони дійсно можуть використовувати і просять, вони виграють. Коли ми зволікаємо і не поспішаємо, все починає затягуватися, а це саме те, чого хоче Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.)", - додав Маккол.

Нагадаємо, раніше Маккол закликав адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні більш передові системи озброєнь.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський передасть США список озброєнь, які потрібні для прискорення кінця війни з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійськова допомогаКонгресс СШАВійна Росії проти України