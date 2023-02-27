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Украина может получить F-16 в решающий переломный момент войны, - конгрессмен

Фото: Украина может получить F-16 в решающий переломный момент войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны-союзники Украины могут передать ВСУ истребители F-16 и дальнобойное оружие в решающий переломный момент войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкла Маккола в интервью ABC News.

Конгрессмен подчеркнул, что надеется на начало давления на администрацию президента США со стороны как республиканцев, так и демократов для того, чтобы начать поставки истребителей и дальнобойного оружия в Украину.

По его словам, передача такого вооружения нашей стране "может начаться в решающий переломный момент войны".

"Когда мы даем им то, что они действительно могут использовать и просят, они выигрывают. Когда мы медлим и не торопим события, все начинает затягиваться, а это именно то, чего хочет Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.)", - добавил Маккол.

Напомним, ранее Маккол призвал администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине более передовые системы вооружений.

Также мы писали, что, по информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский передаст США список вооружений, которые необходимы для ускорения конца войны с Россией.

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