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Не можемо засунути голову в пісок. В Конгресі закликали Байдена дати Україні передову зброю

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США, Неділя 26 лютого 2023 19:44
Не можемо засунути голову в пісок. В Конгресі закликали Байдена дати Україні передову зброю Фото: голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол (flickr.com bpc_bipartisan)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 лютого, голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні більш передові системи озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Маккол попередив критиків підтримки України США, що "вони не можуть засунути голову в пісок". Крім того, він зауважив, що Конгрес вживе заходів для просування питання, щодо надання Києву більш передових систем озброєнь.

Відповідаючи на запитання, що може зробити Конгрес, щоб підштовхнути адміністрацію Байдена до надання ракетних систем більшої дальності або винищувачів, республіканець зазначив, що Конгрес, безумовно, може вписати їх в законопроекти про асигнування, визначивши пріоритети систем озброєння.

За його словами, вони вже мають намір це зробити.

"Я знаю, що адміністрація каже: "Скільки потрібно"... Я думаю, що з правильною зброєю це не повинно тривати так довго", - сказав Маккол щодо того, як довго триватиме підтримка США.

Крім того, він також підкреслив, що, на його думку, США вже могли зробити більше, щоб прискорити завершення конфлікту.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для того, щоб розпочати контрнаступ, необхідні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.

Своєю чергою президент США Джо Байден заяви, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16.

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