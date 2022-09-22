Україна може наполягати на збільшенні розміру програми МВФ, - експерт

Україна та МВФ готують нову програму співробітництва. Джерела, знайомі з процесом переговорів, кажуть, що під час обговорень розглядався варіант скорочення обсягу фінансування до 5 млрд доларів.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Утримати фінансовий фронт. Або чому Україні потрібна нова програма МВФ ".
Але, як вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, цього буде замало. "5 млрд доларів було багато у минулому житті. Зараз, коли інтервенція НБУ у червні була на 4 млрд, а наступного року потрібно буде знайти для бюджету 38 млрд доларів, то така сума навряд чи підійде уряду", - зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.
Він припускає, що уряд може наполягати на збільшенні розміру програми, апелюючи тим, що у 2018 році Аргентина отримала трирічну програму на 50 млрд доларів.
З огляду на те, що джерела зовнішнього фінансування бюджету на 2023 рік поки що не зовсім зрозумілі, роль МВФ у цьому питанні має суттєво збільшитися, вважає Демків. "Я думаю, що частка МВФ у фінансуванні бюджету наступного року буде більшою, ніж у 2022 році", - зазначив він. Можливо, для досягнення компромісу обидві сторони підуть назустріч одна одній - МВФ погодиться на збільшення суми, а Україна - на якісь додаткові умови, припустив експерт.
У контексті співпраці з МВФ важлива не лише сума, а й формат програми. Якщо це Stand-by, то кредит надходитиме траншами протягом 1-3 років, EFF - до 5 років. Мінус Stand-by у тому, що його потрібно повертати протягом 3-5 років, термін повернення EFF - 4,5-10 років.
Поки що експерти припускають, що новий кредит буде або за програмою Stand-by зі збільшеним обсягом, або за EFF зі пом'якшеними умовами, якщо, звичайно, не підготують якийсь абсолютно новий формат. Тим більше, що в Мінфіні раніше допускали навіть програму без умов.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду у жовтні розпочне переговори з урядом України щодо нової програми. Завдання програми - підтримати Україну у найближчі кілька років. Але поки що формат програми та загальний обсяг кредиту остаточно не погоджено.
Раніше глава НБУ Кирило Шевченко говорив про бажання домовитись про програму на 20 млрд доларів. І тоді передбачалося, що це буде формат EFF.
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