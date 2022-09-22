Украина может настаивать на увеличении размера программы МВФ, - эксперт

Но, как полагает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, этого будет недостаточно. "5 млрд долларов было много в прошлой жизни. Сейчас, когда интервенция НБУ в июне была на 4 млрд, а в следующем году нужно будет найти для бюджета 38 млрд долларов, то такая сумма вряд ли подойдет правительству", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Он допускает, что правительство может настаивать на увеличении размера программы, апеллируя тем, что в 2018 году Аргентина получила трехлетнюю программу на 50 млрд долларов.

Учитывая, что источники внешнего финансирования бюджета на 2023 год пока не совсем понятны, роль МВФ в этом вопросе должна существенно увеличиться, считает Демкив. "Я думаю, что доля МВФ в финансировании бюджета следующего года будет больше, чем в 2022 году", - отметил он. Возможно, для достижения компромисса обе стороны пойдут навстречу друг другу - МВФ согласится на увеличение суммы, а Украина - на какие-то дополнительные условия, предположил эксперт.

В контексте сотрудничества с МВФ важна не только сумма, но и формат программы. Если это Stand-by, то кредит будет поступать траншами в течение 1-3 лет, EFF - до 5 лет. Минус Stand-by в том, что его нужно возвращать в течение 3-5 лет, срок возврата EFF - 4,5-10 лет.

Пока эксперты предполагают, что новый кредит будет или по программе Stand-by с увеличенным объемом, или по EFF со смягченными условиями, если, конечно, не подготовят какой-то совершенно новый формат. Тем более что в Минфине ранее допускали даже программу без условий.