Україна може наполягати на збільшенні розміру програми МВФ, - експерт

Україна та МВФ готують нову програму співробітництва. Джерела, знайомі з процесом переговорів, кажуть, що під час обговорень розглядався варіант скорочення обсягу фінансування до 5 млрд доларів.

Але, як вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, цього буде замало. "5 млрд доларів було багато у минулому житті. Зараз, коли інтервенція НБУ у червні була на 4 млрд, а наступного року потрібно буде знайти для бюджету 38 млрд доларів, то така сума навряд чи підійде уряду", - зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

Він припускає, що уряд може наполягати на збільшенні розміру програми, апелюючи тим, що у 2018 році Аргентина отримала трирічну програму на 50 млрд доларів.

З огляду на те, що джерела зовнішнього фінансування бюджету на 2023 рік поки що не зовсім зрозумілі, роль МВФ у цьому питанні має суттєво збільшитися, вважає Демків. "Я думаю, що частка МВФ у фінансуванні бюджету наступного року буде більшою, ніж у 2022 році", - зазначив він. Можливо, для досягнення компромісу обидві сторони підуть назустріч одна одній - МВФ погодиться на збільшення суми, а Україна - на якісь додаткові умови, припустив експерт.

У контексті співпраці з МВФ важлива не лише сума, а й формат програми. Якщо це Stand-by, то кредит надходитиме траншами протягом 1-3 років, EFF - до 5 років. Мінус Stand-by у тому, що його потрібно повертати протягом 3-5 років, термін повернення EFF - 4,5-10 років.

Поки що експерти припускають, що новий кредит буде або за програмою Stand-by зі збільшеним обсягом, або за EFF зі пом'якшеними умовами, якщо, звичайно, не підготують якийсь абсолютно новий формат. Тим більше, що в Мінфіні раніше допускали навіть програму без умов.