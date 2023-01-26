Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024 у разі участі спортсменів Росії і Білорусі

Гутцайт зазначив, що Україна продовжить звертатися до членів МОК, щоб завадити поверненню до міжнародного спорту представників двох країн, які стали агресорками у війні Росії проти України.

"Частина міжнародних федерацій обурилася спробою МОК просувати повернення росіян та білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт і заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК", - наголосив президент НОК.

Він зауважив, що така ситуація неприпустима і для нашої держави.

"Ми зверталися і звертатимемося до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та до думки яких можуть дослухатися члени МОК. Наша позиція незмінна: поки в Україні триває війна, російських та білоруських спортсменів не має бути на міжнародних змаганнях!", - підкреслив Гутцайт.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж прокоментував заяву МОК про можливий допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань, зокрема до Олімпіади-2024.

"МОК нехтує російськими воєнними злочинами, стверджуючи, що "жодному спортсмену не можна забороняти змагатися лише через його паспорт", тоді як українських спортсменів Росія продовжує вбивати через їхні паспорти. Я закликаю всіх спортсменів висловити свою позицію", - написав очільник МЗС у Twitter.

Наразі президент НОК також не виключив, що Україна може відмовитися від виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для подовження санкцій та недопуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Якщо нас не почують, я не виключаю можливості, що ми бойкотуватимемо і відмовимося від участі в Олімпіаді", - заявив Гутцайт.