Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия спортсменов России и Беларуси

Гутцайт отметил, что Украина продолжит обращаться к членам МОК, чтобы помешать возвращению в международный спорт представителей двух стран, ставших агрессорами в войне России против Украины.

"Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК", - подчеркнул президент НОК.

Он отметил, что такая ситуация недопустима и для нашего государства.

"Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!", - подчеркнул Гутцайт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал заявление МОК о возможном допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям, в частности к Олимпиаде-2024.

"МОК пренебрегает российскими военными преступлениями, утверждая, что "ни одному спортсмену нельзя запрещать соревноваться только из-за его паспорта", тогда как украинских спортсменов Россия продолжает убивать из-за их паспортов. Я призываю всех спортсменов высказать свою позицию", - написал глава МИД в Twitter.

Президент НОК также не исключил, что Украина может отказаться от выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Сейчас идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам по продлению санкций и недопуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", - заявил Гутцайт.