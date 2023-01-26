RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия спортсменов России и Беларуси

Фото: летние Олимпийские игры-2024 могут состояться без украинцев (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина может бойкотировать летнюю Олимпиаду-2024 в Париже из-за позиции Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть в международный спорт представителей стран-агрессорок РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Национального олимпийского комитета, министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Гутцайт отметил, что Украина продолжит обращаться к членам МОК, чтобы помешать возвращению в международный спорт представителей двух стран, ставших агрессорами в войне России против Украины.

"Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК", - подчеркнул президент НОК.

Он отметил, что такая ситуация недопустима и для нашего государства.

"Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!", - подчеркнул Гутцайт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал заявление МОК о возможном допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям, в частности к Олимпиаде-2024.

"МОК пренебрегает российскими военными преступлениями, утверждая, что "ни одному спортсмену нельзя запрещать соревноваться только из-за его паспорта", тогда как украинских спортсменов Россия продолжает убивать из-за их паспортов. Я призываю всех спортсменов высказать свою позицию", - написал глава МИД в Twitter.

Президент НОК также не исключил, что Украина может отказаться от выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Сейчас идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам по продлению санкций и недопуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", - заявил Гутцайт.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Ранее мы писали, что президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что россияне и белорусы должны принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

В свою очередь, Олимпийский комитет США поддержал допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024, но при условии, что спортсмены не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах или при любых других обозначениях РФ и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НОКНОК Украины