Олімпійський комітет США підтримав допуск російських спортсменів до Олімпіади'2024

Попри військову агресію проти України і воєнні злочини РФ, а також всупереч власним позиціям, висловленим ще у травні цьогоріч, Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOPC) підтримав прагнення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) залучити до змагань на Олімпіаді у 2024 році російських і білоруських спортсменів.

Як пише видання, єдина умова - ці спортсмени не виступатимуть під прапорами своїх країн або в їхніх кольорах чи за будь-яких інших позначень РФ і Білорусі. Така заява лідера USOPC Сюзанни Лайонс прозвучала після саміту у штаб-квартирі МОК у Лозанні, в якому взяли участь близько 20 олімпійських чиновників світу. Вона сподівається отримати "нейтральних" російських спортсменів на літніх Олімпійських іграх, зберігаючи заборону на саму Російську Федерацію. І додала, що такий баланс необхідний для збереження олімпійських ідеалів залучення спортсменів, незважаючи на іноді неприйнятні або навіть насильницькі дії їхніх урядів.

"США підтримують пошук способу для спортсменів, які тренувалися для цього все своє життя, щоб вони могли повернутися та змагатися. Попри те, що це залишає досить неприємний присмак. Ми, як і раніше, підтримуємо український народ та українських спортсменів", - підкреслила лідер олімпійського руху у США.

За словами Лайонс, санкції МОК для спортсменів з РФ і Білорусі під час Олімпіади у Парижі будуть суворішими, ніж санкції на зимових іграх 2022 в Пекіні.

Однак WSJ наголошує, що на зустрічі у Швейцарії були присутні лише національні олімпійські комітети США, Китаю та Росії. При цьому, передбачаючи очікувану відмову з боку європейських країн, офіційні особи Олімпійських ігор обговорили проведення деяких змагань саме у Парижі, хоча зазвичай вони могли відбутися в Європі і за тисячі миль. Але обговорення є попередніми, тому терміни та логістика цих подій ще невідомі.