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Україна могла вперше вдарити по РФ власною балістикою, - Bloomberg

11:54 02.07.2026 Чт
2 хв
У Росії заявили про нібито збиття далекобійної ракети та понад 600 дронів
aimg Валерій Ульяненко
Україна могла вперше вдарити по РФ власною балістикою, - Bloomberg Ілюстративне фото: РФ заявила про нібито збиття української балістики (скрін відео)
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Україна могла вперше застосувати у бойових умовах власну балістичну ракету далекої дії для удару по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Журналісти звернули увагу на свіже зведення Міністерства оборони РФ. У ньому російське відомство стверджує, що протягом доби ППО нібито збила "далекобійну оперативно-тактичну ракету", а також сім авіабомб і понад 600 дронів.

При цьому у Москві не назвали тип ракети та не навели жодних подробиць події. Українська сторона також офіційно не підтверджувала використання балістики.

Агентство наголосило, що заява росіян з'явилася на тлі новин від української оборонної компанії Fire Point. Там нещодавно повідомили, що їхня балістична ракета FP-9 уже наближається до етапу льотних випробувань.

Головний конструктор компанії Денис Штілерман раніше заявляв, що тести можуть розпочатися цього літа або на початку осені. За попередніми даними, балістична ракета FP-9 розроблена спеціально для ударів углиб РФ і має дальність близько 850 кілометрів.

"Якщо інформація про бойове застосування підтвердиться, це стане новим етапом у розвитку українських далекобійних засобів ураження власного виробництва, які досі були представлені переважно безпілотниками та крилатими ракетами", - зазначило Bloomberg.

Нагадаємо, раніше Денис Штілерман повідомляв, що компанія Fire Point пришвидшує розробку системи протиракетної оборони. За його словами, перші ракети-перехоплювачі планують виготовити вже до кінця цього року.

Водночас нещодавно Fire Point успішно провела перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.X, яка стане базовою платформою для проєкту Freya. Під час польоту вона здатна розвивати швидкість від 1500 до 2000 м/с.

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