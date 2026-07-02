Украина могла впервые ударить по РФ собственной баллистикой, - Bloomberg

Украина могла впервые применить в боевых условиях свою баллистическую ракету дальнего действия для удара по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Журналисты обратили внимание на свежую сводку Министерства обороны РФ. В ней российское ведомство утверждает, что в течение суток ПВО якобы сбило "дальнобойную оперативно-тактическую ракету", а также семь авиабомб и более 600 дронов.

При этом в Москве не назвали тип ракеты и не привели никаких подробностей происшествия. Украинская сторона также официально не подтверждала использование баллистики.

Агентство подчеркнуло, что заявление россиян появилось на фоне новостей от украинской оборонной компании Fire Point. Там недавно сообщили, что их баллистическая ракета FP-9 уже близится к этапу лётных испытаний.

Главный конструктор компании Денис Штиллерман ранее заявлял, что тесты могут начаться этим летом или в начале осени. По предварительным данным, баллистическая ракета FP-9 разработана специально для ударов вглубь РФ и имеет дальность около 850 километров.

"Если информация о боевом применении подтвердится, это станет новым этапом в развитии украинских дальнобойных средств поражения собственного производства, до сих пор представленных преимущественно беспилотниками и крылатыми ракетами", - отметила Bloomberg.