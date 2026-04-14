Україна могла вперше показати ракету "Корал": що відомо про новий перехоплювач

У мережі вперше публічно продемонстрували нову ракету класу "земля-повітря", яку ідентифікували як "Корал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію військового порталу The War Zone.
На виставці озброєнь Україна вперше представила нову розробку у сфері протиповітряної оборони.
Йдеться про ракету класу "земля-повітря", яку аналітики The War Zone пов'язують із проєктом "Корал".
Зазначається, що про її створення відомо вже деякий час, оскільки вона розробляється в рамках українських наземних систем ППО.
У виданні зазначили, що нова ракета має низку ознак раніше представлених концептів "Корал", однак не виключено, що частина елементів могла бути змінена з метою контррозвідки.
За зовнішнім виглядом представлений виріб більше нагадує випробувальний зразок або навіть готову до застосування зброю, а не демонстраційний макет.
Раніше конструкторське бюро "Луч" презентувало "Корал" 2021 року як ракету для систем ППО середньої дальності.
Спочатку заявлялася дальність у межах 30-50 кілометрів, проте пізніше показники могли бути переглянуті до 100 кілометрів.
Серед відомих характеристик - маса близько 300 кілограмів, боєголовка вагою 25 кілограмів і швидкість до 3600 кілометрів на годину.
За словами керівника КБ "Луч" Олега Коростельова, "Корал" має працювати проти балістичних цілей.
Він також повідомляв, що ракета отримає активну радіолокаційну головку самонаведення "Онікс" від компанії Radionix, а ступінь готовності проєкту оцінювали приблизно в 70 відсотків.
У Міністерстві оборони України раніше називали розвиток ППО, включно з "Коралом", одним із пріоритетів.
Наголошували на потребі в мобільних комплексах із дальністю понад 100 кілометрів.
Також повідомлялося про співпрацю України з Іспанією у сфері протиповітряної оборони, в якій беруть участь українські підприємства та іспанська група Sener.
Як уточнює видання, ракета, ймовірно, використовує вже перевірені підсистеми, включно з двигуном, інерціальною навігацією і безконтактним детонатором.
Також очікується застосування газодинамічної системи управління для маневрування на кінцевій ділянці траєкторії, що важливо для перехоплення складних цілей на великих висотах.
При цьому деякі елементи, присутні в ранніх концептах, могли бути змінені в новій версії.
