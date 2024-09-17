Україна могла вдарити по складах РФ у Маріуполі крилатою ракетою "Нептун", - Defence Express

Як пише видання, про те що було застосовано саме українські крилаті ракети "Нептун" може свідчити те, що про знищення цілей повідомили саме Військово-Морські сили. При цьому удар було завдано по цілі, яка знаходиться на відстані менш як 100 км від лінії фронту.

На думку Defence Express, якщо дійсно було застосовано ракети "Нептун" - це свідчить про дві речі. Перша - використання "Нептун" значить, що Україна наростила їх виробництво. Друга - у ЗСУ ймовірно з'явився дефіцит крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG чи ATACMS.

Що передувало

Днями у ЗМІ поширили дані щодо того, що під Маріуполем було завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. Як згодом заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, там нібито було підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке.

А вже у вівторок, 17 вересня, Військово-Морські сили підтвердили, що біля Маріуполя було завдано ракетного удару по складах боєприпасів росіян.