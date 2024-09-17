RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина могла ударить по складах РФ в Мариуполе крылатой ракетой "Нептун", - Defence Express

Фото: Украина могла ударить по складах РФ в Мариуполе крылатой ракетой "Нептун" (facebook_com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина могла использовать ракеты Нептун для удара по складах россиян. Они были расположены вблизи временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Как пишет издание, о том, что были применены именно украинские крылатые ракеты "Нептун", может свидетельствовать о том, что об уничтожении целей сообщили именно Военно-Морские силы. При этом удар был нанесен по цели, находящейся на расстоянии менее 100 км от линии фронта.

По мнению Defence Express, если действительно были применены ракеты "Нептун" – это свидетельствует о двух вещах. Первая – использование "Нептун" значит, что Украина нарастила их производство. Вторая – у ВСУ вероятно появился дефицит крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG или ATACMS.

Что предшествовало

На днях в СМИ распространили данные о том, что под Мариуполем был нанесен удар по складу ракет для ПВО окупантов. Как впоследствии заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, там якобы было подтверждено попадание по складах с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое.

А уже во вторник, 17 сентября, Военно-Морские силы подтвердили, что у Мариуполя был нанесен ракетный удар по складам боеприпасов россиян.

 

Применение Украиной ракет "Нептун"

Ранее Генштаб ВСУ заявлял об использовании "Нептуна" в целях на территории России. В частности – Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

Весной этого года украинские военные атаковали ракетным комплексом "Нептун" большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который россияне хотели использовать для ударов по территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна в Украине