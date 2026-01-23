Украина могла бы стать основой объединенных сил Европы, но после войны, - Зеленский

Украина могла бы стать основой объединенных сил Европы, но уже после войны с Россией. Ведь сейчас на это нет времени, потому что основной фокус на фронте.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"У нас самая большая армия с опытом войны. Основой для объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия. Для этого нужно несколько шагов, на которые у нас сегодня нет времени", - сказал Зеленский.

По его словам, есть юридические, бюрократические шаги, а также требуется привлечение источников финансирования.

"У нас на это нет времени, потому что мы фокусируемся на фронте. Как только закончится война, мы безусловно присоединились бы к этой структуре. Что могла бы сделать Европа сейчас - подготовить всю финансовую базу", - добавил президент.