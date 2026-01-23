ua en ru
Украина могла бы стать основой объединенных сил Европы, но после войны, - Зеленский

Пятница 23 января 2026 11:06
Украина могла бы стать основой объединенных сил Европы, но после войны, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина могла бы стать основой объединенных сил Европы, но уже после войны с Россией. Ведь сейчас на это нет времени, потому что основной фокус на фронте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"У нас самая большая армия с опытом войны. Основой для объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия. Для этого нужно несколько шагов, на которые у нас сегодня нет времени", - сказал Зеленский.

По его словам, есть юридические, бюрократические шаги, а также требуется привлечение источников финансирования.

"У нас на это нет времени, потому что мы фокусируемся на фронте. Как только закончится война, мы безусловно присоединились бы к этой структуре. Что могла бы сделать Европа сейчас - подготовить всю финансовую базу", - добавил президент.

Идея относительно объединенных сил Европы

Напомним, страны Европы планируют создать новый военный альянс в противовес НАТО, в который также могут включить и Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что идея создания Вооруженных сил Европы принадлежит Украине и была предложена партнерам как элемент усиления безопасности континента. Речь идет об армии не менее 3 миллионов военных.

По его словам, формирование Вооруженных сил Европы не является конкуренцией США или Альянса, а ответом на потребность Европы иметь собственную сильную армию.

Зеленский отметил, что Украина может стать одним из ключевых элементов такой армии, если европейские лидеры поддержат идею. По его словам, речь идет не только о количестве военных - не менее 3 миллионов, - но и о системном обмене технологиями.

Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Война в Украине
