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Україна могла б отримати деякі переваги членства в ЄС до вступу, - президент Європарламенту

Фото: президент Європарламенту Роберта Метсола (wikimedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна могла б отримати деякі переваги, які дає членство в Євросоюзі ще до того, як фактично приєднається до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європарламенту Роберту Метсолу в інтерв'ю The Guardian.

 не вважає за необхідне чекати на офіційний вступ України та інших країн-кандидатів до ЄС для того, щоб вони могли користатися деякими перевагами членства. 

Зокрема, країни-кандидати можуть отримати доступ до безкоштовного мобільного зв'язку в роумінгу в ЄС, популярної політики, яка означає, що під час відпустки в ЄС тарифи однакові, як і вдома.

сподівається, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться до Різдва - у грудні.

"Я очікую на чіткий результат, тому що найгірший сигнал який можна надіслати – що ми ставимо перед ними цілі і крайні терміни, які самі не здатні виконати", - додала вона.

Вступ України в ЄС

У 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер Київ має виконати низку умов, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, необхідні для початку переговорів. При цьому  міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу до ЄС розпочнуться цього року.

Також видання Bloomberg заявило, що Єврокомісія порекомендує розпочати процес переговорів щодо приєднання України до ЄС у жовтні.

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