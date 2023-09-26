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Украина могла бы получить некоторые преимущества членства в ЕС до вступления, - президент Европарламента

Фото: президент Европарламента Роберта Метсола (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина могла бы получить некоторые преимущества, которые дает членство в Евросоюзе, еще до того, как фактически присоединится к блоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европарламента Роберту Метсолу в интервью The Guardian.

не считает необходимым ждать официального вступления Украины и других стран-кандидатов в ЕС для того, чтобы они могли пользоваться некоторыми преимуществами членства.

В частности, страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатному мобильной связи в роуминге в ЕС, популярной политике, которая означает, что при отпуске в ЕС тарифы одинаковы, как и дома.

надеется, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до Рождества - в декабре.

"Я ожидаю четкого результата, потому что самый плохой сигнал который можно послать - что мы ставим перед ними целые и крайние сроки, которые сами не способны выполнить", - добавила она.

Вступление Украины в ЕС

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь Киев должен выполнить целый ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров. При этом министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Также издание Bloomberg заявило, что Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре.

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