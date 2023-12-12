Україна у Меморандумі з МВФ допустила реформу єдиного податку: коли це може статися

"Національна стратегія доходів залишиться основою нашої податкової політики та реформ адміністрування, що дозволить збільшити податкові надходження приблизно на 3,0-4,0 відсотка ВВП протягом періоду дії програми", - йдеться у документі.

Як наголошується в документі, влада України концентрується на низці податкових категорій, реформи яких допоможуть розширити податкову базу, починаючи з оподаткування праці/прибуткового податку з населення, податку на прибуток корпорацій та акцизів.

"Ми, як і раніше, знаходимося на шляху до ухвалення Національної стратегії доходів до кінця 2023 року (структурний маяк, кінець грудня 2023 року)", - наголошується в меморандумі.

Національна стратегія доходів включатиме:

заходи щодо посилення державної податкової та митної служби;

переглянутий спрощений податковий режим для вирішення проблеми ерозії податків на робочу силу шляхом переведення правової основи трудових відносин у цивільне право;

приведення ПДВ та акцизних зборів у відповідність до законодавства ЄС;

кроки щодо підвищення корпоративного прибуткового податку;

посилення антикорупційних заходів та процедур управління для усунення ризиків, пов'язаних із сумлінністю;

податкові реформи, які врівноважують необхідність забезпечення адекватної дохідної бази з життєво важливими завданнями підтримки вступу до ЄС, екологічними реформами та повоєнне відновлення, включаючи такі необхідні інвестиції та промисловий розвиток.

"Крім того, Національна стратегія доходів включатиме цілі з мобілізації доходів з конкретним збільшенням доходів від реформ основних податкових категорій. Вона також охоплюватиме середньострокові/післявоєнні податкові реформи (наприклад, єдиний податковий режим), а також ризики та непередбачені обставини", - йдеться у меморандумі.

Уряд також підготує оцінку ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету, щоб мати єдиний підхід до реформи (структурний маяк, кінець липня 2024 року).

Меморандум із МВФ

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Меморандум необхідний для перегляду Програми з МВФ та виділення Україні чергового траншу кредиту на 900 млн доларів. Рада директорів МВФ схвалила це рішення 11 грудня.

На єдиному податку в Україні працює близько 2 млн фізичних осіб-підприємців. Ставка становить від 3% до 5%.